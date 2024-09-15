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Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.09.2024
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17:32 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ministr-1972833097.html
Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте
Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.09.2024
Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:32
2024-09-15T17:32
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и доложил о ситуации на фронте. "Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.По его словам, на встрече также поднимались вопросы увеличения объемов производства оружия на Украине и развития украинской оборонной промышленности с привлечением ресурсов ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, польша, рустем умеров, радослав сикорский, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Польша, Рустем Умеров, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте

Умеров доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и доложил о ситуации на фронте.
«
"Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
По его словам, на встрече также поднимались вопросы увеличения объемов производства оружия на Украине и развития украинской оборонной промышленности с привлечением ресурсов ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаРоссияПольшаРустем УмеровРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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