https://ria.ru/20240915/ministr-1972833097.html

Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте

Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.09.2024

Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:32

2024-09-15T17:32

2024-09-15T17:32

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и доложил о ситуации на фронте. "Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.По его словам, на встрече также поднимались вопросы увеличения объемов производства оружия на Украине и развития украинской оборонной промышленности с привлечением ресурсов ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, украина, россия, польша, рустем умеров, радослав сикорский, сергей лавров, нато, евросоюз