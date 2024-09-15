Министр обороны Украины доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте
Умеров доложил главе МИД Польши о ситуации на фронте
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в воскресенье, что встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и доложил о ситуации на фронте.
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"Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
По его словам, на встрече также поднимались вопросы увеличения объемов производства оружия на Украине и развития украинской оборонной промышленности с привлечением ресурсов ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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