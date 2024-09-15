https://ria.ru/20240915/messendzhery-1972786269.html
Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram
Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram - РИА Новости, 15.09.2024
Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram
Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; это сервисы с высокой степенью... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:41
2024-09-15T09:41
2024-09-15T09:41
технологии
telegram
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; это сервисы с высокой степенью приватности, которые возможно использовать не только для личного общения, но и рабочих переписок - компании могут размещать их на собственных серверах. "У россиян очень много альтернатив Telegram. Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов", - сказал Бедеров в беседе с РИА Новости. Также среди российских платформ с высокой степенью защиты эксперт выделил мессенджер eXpress - он используется в корпоративной среде. "Кроме того, есть порядка шести неофициальных клиентов Telegram, в том числе с открытым исходным кодом, который также можно использовать для развертывания работы мессенджера на собственных мощностях", - добавил Бедеров. Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин при этом отметил, что сервисов, которые на 100% защищают от утечек, сейчас не существует. Злоумышленник может получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа. Либо в само устройство может быть встроена шпионская программа, которая перехватывает переписки в мессенджерах. "Кроме того, пользователи часто нарушают правила цифровой гигиены - используют служебные аккаунты в личных целях, хранят учетные данные и пароли от аккаунтов на рабочем месте или в компьютерах, доступ к которым имеет широкий круг лиц. Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда", - добавил Воронин.
https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html
https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, задержание павла дурова во франции, россия
Технологии, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия
Россиянам назвали возможные альтернативы Telegram
Эксперт Бедеров: альтернативой Telegram в РФ могут стать Element, Jabber и Briar
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Эксперт НТИ Игорь Бедеров считает, что в России альтернативой Telegram могут стать мессенджеры Element, Jabber и Briar; это сервисы с высокой степенью приватности, которые возможно использовать не только для личного общения, но и рабочих переписок - компании могут размещать их на собственных серверах.
"У россиян очень много альтернатив Telegram. Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов", - сказал Бедеров в беседе с РИА Новости.
Также среди российских платформ с высокой степенью защиты эксперт выделил мессенджер eXpress - он используется в корпоративной среде. "Кроме того, есть порядка шести неофициальных клиентов Telegram, в том числе с открытым исходным кодом, который также можно использовать для развертывания работы мессенджера на собственных мощностях", - добавил Бедеров.
Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин при этом отметил, что сервисов, которые на 100% защищают от утечек, сейчас не существует. Злоумышленник может получить доступ к перепискам, взломав аккаунт, например, через фишинговую ссылку или перехват отправленных кодов-подтверждений для входа. Либо в само устройство может быть встроена шпионская программа, которая перехватывает переписки в мессенджерах.
"Кроме того, пользователи часто нарушают правила цифровой гигиены - используют служебные аккаунты в личных целях, хранят учетные данные и пароли от аккаунтов на рабочем месте или в компьютерах, доступ к которым имеет широкий круг лиц. Также доступ к личной переписке могут получить правоохранительные органы по решению суда", - добавил Воронин.