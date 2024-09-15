https://ria.ru/20240915/latvija-1972816630.html

Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году

Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году - РИА Новости, 15.09.2024

Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году

Латвия планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", сообщило латвийское... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:01

2024-09-15T15:01

2024-09-15T15:15

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Латвия планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", сообщило латвийское министерство обороны, не уточнив количество. Его сообщение приводит агентство LETA."Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании", - приводит сообщение министерства агентство. Отмечается, что конкретное количество машин не было названо "в целях обеспечения оперативной безопасности". Агентство также сообщает, что контракт, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставки в Латвию в общей сложности 123 бронемашины "CVR(T)", из которых 116 были модернизированы, а еще семь без капитального ремонта использовались для подготовки механиков. Ранее глава латвийского минобороны Андрис Спрудс сообщил, что Латвия передала Украине в общей сложности 3 тысячи беспилотников и готовит к отправке еще 1,4 тысячи дронов. В конце июля латвийские власти сообщали о поставке Киеву 500 БПЛА. Позднее Спрудс также заявил, что Рига уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что это подтверждение нарастающей вовлеченности Риги в конфликт на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240821/latviya-1967460334.html

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, рига, нато, латвия, вооруженные силы украины