Рейтинг@Mail.ru
Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 15.09.2024 (обновлено: 15:15 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/latvija-1972816630.html
Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году
Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году - РИА Новости, 15.09.2024
Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году
Латвия планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", сообщило латвийское... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:01
2024-09-15T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рига
нато
латвия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972816850_0:19:2400:1369_1920x0_80_0_0_f24b6f867ba059bc53475ad0b8190d2d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Латвия планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", сообщило латвийское министерство обороны, не уточнив количество. Его сообщение приводит агентство LETA."Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании", - приводит сообщение министерства агентство. Отмечается, что конкретное количество машин не было названо "в целях обеспечения оперативной безопасности". Агентство также сообщает, что контракт, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставки в Латвию в общей сложности 123 бронемашины "CVR(T)", из которых 116 были модернизированы, а еще семь без капитального ремонта использовались для подготовки механиков. Ранее глава латвийского минобороны Андрис Спрудс сообщил, что Латвия передала Украине в общей сложности 3 тысячи беспилотников и готовит к отправке еще 1,4 тысячи дронов. В конце июля латвийские власти сообщали о поставке Киеву 500 БПЛА. Позднее Спрудс также заявил, что Рига уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что это подтверждение нарастающей вовлеченности Риги в конфликт на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240821/latviya-1967460334.html
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
украина
россия
рига
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972816850_376:0:2295:1439_1920x0_80_0_0_e131ae1ad9a90c66307923722a479ae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, рига, нато, латвия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рига, НАТО, Латвия, Вооруженные силы Украины
Латвия передаст Украине бронемашины, закупленные у Британии в 2014 году

LETA: Рига планирует передать Киеву закупленные у Лондона бронемашины CVR(T)

© Фото : Crown copyrightБританская боевая машина разведки CVR(T) Scimitar
Британская боевая машина разведки CVR(T) Scimitar - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Crown copyright
Британская боевая машина разведки CVR(T) Scimitar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Латвия планирует передать Украине закупленные у Великобритании в 2014 году боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", сообщило латвийское министерство обороны, не уточнив количество. Его сообщение приводит агентство LETA.
"Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании", - приводит сообщение министерства агентство.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В МИД рассказали о последствиях помощи Латвии Украине
21 августа, 06:53
Отмечается, что конкретное количество машин не было названо "в целях обеспечения оперативной безопасности".
Агентство также сообщает, что контракт, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставки в Латвию в общей сложности 123 бронемашины "CVR(T)", из которых 116 были модернизированы, а еще семь без капитального ремонта использовались для подготовки механиков.
Ранее глава латвийского минобороны Андрис Спрудс сообщил, что Латвия передала Украине в общей сложности 3 тысячи беспилотников и готовит к отправке еще 1,4 тысячи дронов. В конце июля латвийские власти сообщали о поставке Киеву 500 БПЛА. Позднее Спрудс также заявил, что Рига уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что это подтверждение нарастающей вовлеченности Риги в конфликт на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРигаНАТОЛатвияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала