https://ria.ru/20240915/kurskaya-1972807841.html

Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024

Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:44

2024-09-15T13:44

2024-09-15T13:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность