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Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/kurskaya-1972807841.html
Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:44
2024-09-15T13:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало подробности о боях в ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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