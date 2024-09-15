https://ria.ru/20240915/kurskaya-1972805297.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Силы российской группировки войск "Север" за сутки продолжили наступать в курском приграничье, отразили две контратаки и сорвали две попытки атак ВСУ, противник РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:20

2024-09-15T13:20

2024-09-15T13:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продолжили наступать в курском приграничье, отразили две контратаки и сорвали две попытки атак ВСУ, противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными, 5 военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке военного ведомства."Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны, "в результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины". "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указывается в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)