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Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Силы российской группировки войск "Север" за сутки продолжили наступать в курском приграничье, отразили две контратаки и сорвали две попытки атак ВСУ, противник РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:20
2024-09-15T13:20
2024-09-15T13:38
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продолжили наступать в курском приграничье, отразили две контратаки и сорвали две попытки атак ВСУ, противник потерял до 25 человек убитыми и ранеными, 5 военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке военного ведомства."Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны, "в результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины". "Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указывается в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ отразили две попытки атаки и две контратаки ВСУ в Курской области