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Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.09.2024 (обновлено: 12:47 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/kurskaya-1972802331.html
Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области
Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области
Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:46
2024-09-15T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства России бюджетных ассигнований в размере до 926 925 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области

Пострадавшей при атаке ВСУ Курской области выделят около 927 миллионов рублей

© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства России бюджетных ассигнований в размере до 926 925 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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