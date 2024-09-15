https://ria.ru/20240915/kurskaya-1972802331.html

Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области

Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области - РИА Новости, 15.09.2024

Правительство выделит средства пострадавшей от атаки ВСУ Курской области

Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:46

2024-09-15T12:46

2024-09-15T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

украина

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство России выделит финансирование материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить выделение МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства России бюджетных ассигнований в размере до 926 925 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

россия

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)