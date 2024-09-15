https://ria.ru/20240915/kishinev-1972862556.html

Молдавия намерена сохранить традиционный маршрут поставок газа в ПМР

Молдавия намерена сохранить традиционный маршрут поставок газа в ПМР - РИА Новости, 15.09.2024

Молдавия намерена сохранить традиционный маршрут поставок газа в ПМР

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, выступая в эфире общественного телеканала Moldova 1, заявил, что Кишинев хочет сохранить традиционный маршрут... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:43

2024-09-15T22:43

2024-09-15T22:43

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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, выступая в эфире общественного телеканала Moldova 1, заявил, что Кишинев хочет сохранить традиционный маршрут поставок газа в Приднестровье, так как это вопрос региональной безопасности. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от государственного предприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев передает весь полученный от РФ газ Тирасполю в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании "Интер РАО", обеспечивает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. "Разумеется, мы хотим сохранить традиционный маршрут поставок газа в Приднестровье, это, в том числе, вопрос региональной безопасности, а не просто энергетический. Прекращение транзита российского газа через Украину, может дестабилизировать Приднестровский регион, что нежелательно ни для России, ни для других заинтересованных сторон", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что Кишинев подготовился к сценарию, если транзит российского газа через Украину все-таки будет прекращен. "При таком раскладе альтернативные маршруты будут более дорогими. Для Приднестровья это не имеет значения, смогут ли они оплатить газ, поскольку исторически регион не покрывал стоимость поставок российского газа", - сказал Парликов. При этом министр подчеркнул, что контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" действует до 2026 года. "Это обязывает "Газпром" продолжать поставки газа, независимо от возникающих трудностей с маршрутами транзита", - сказал глава молдавского минэнерго. Ранее Парликов отмечал, что один из возможных вариантов - транспортировка российского газа через Турцию, что удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки. По его словам, молдавские власти и компания "Молдовагаз" уже направили запросы в "Газпром" для рассмотрения альтернативных маршрутов, включая транзит через Турцию. Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчет делается на продолжение традиционных поставок, добавил министр. В мае 2022 года Украина прекратила транзит газа через ГИС "Сохрановка", ссылаясь на контроль территории российскими силами. В результате остался только один вход для транзита газа в Европу — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, несмотря на то, что контракт предусматривает гарантированный объем прокачки в 109,6 миллиона кубометров в сутки с обеих сторон. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Маршрут через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области остается единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

https://ria.ru/20240913/gaz-1972358096.html

https://ria.ru/20240911/moldaviya-1972120962.html

https://ria.ru/20240909/moldavija-1971712142.html

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украина, кишинев, россия, валерий герасимов, газпром, молдовагаз, вооруженные силы украины, в мире