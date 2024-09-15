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"Не сделали ничего": американский генерал высказался об оружии для Киева - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 15.09.2024 (обновлено: 18:47 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/kiev-1972839660.html
"Не сделали ничего": американский генерал высказался об оружии для Киева
"Не сделали ничего": американский генерал высказался об оружии для Киева - РИА Новости, 15.09.2024
"Не сделали ничего": американский генерал высказался об оружии для Киева
У США крайне мало ракет ATACMS из-за недостаточного производства, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью каналу UkrLife. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:33
2024-09-15T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
украина
россия
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. У США крайне мало ракет ATACMS из-за недостаточного производства, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью каналу UkrLife."Мы не сделали ничего, чтобы увеличить производство", — отметил он.По словам генерала, для выпуска ракет ATACMS необходимо инвестирование, политическая воля и значительное количество времени.Ходжес пожаловался на то, что США не стали наращивать производство этих ракет несколько лет назад.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html
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"Не сделали ничего": американский генерал высказался об оружии для Киева

Генерал Ходжес: у США нехватка ракет ATACMS

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. У США крайне мало ракет ATACMS из-за недостаточного производства, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью каналу UkrLife.
"Мы не сделали ничего, чтобы увеличить производство", — отметил он.
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По словам генерала, для выпуска ракет ATACMS необходимо инвестирование, политическая воля и значительное количество времени.
Ходжес пожаловался на то, что США не стали наращивать производство этих ракет несколько лет назад.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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