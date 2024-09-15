https://ria.ru/20240915/karshering-1972812193.html

В Перми каршеринговый автомобиль протаранил ограждение сквера и скамейку

В Перми каршеринговый автомобиль протаранил ограждение сквера и скамейку - РИА Новости, 15.09.2024

В Перми каршеринговый автомобиль протаранил ограждение сквера и скамейку

Полиция устанавливает водителя каршерингового авто, который в центре Перми пробил ограждение сквера, снес скамейку и, пролетев десятки метров, "припарковался"... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:40

2024-09-15T14:40

2024-09-15T14:41

происшествия

авто

пермь

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ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Полиция устанавливает водителя каршерингового авто, который в центре Перми пробил ограждение сквера, снес скамейку и, пролетев десятки метров, "припарковался" на цветочной клумбе перед театром, возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в краевой полиции. В воскресенье, 15 сентября, утром в пермских пабликах в соцсетях жителями было опубликовано фото из сквера возле оперного театра. На снимках видна разбитая машина службы каршеринга, стоящая на клумбе с гортензиями перед зданием учреждения культуры. За автомобилем тянется колея, валяются куски бампера. От проезжей части до указанного места примерно 70-80 метров. "Неустановленный водитель утром управлял каршеринговым автомобилем "Хавал Джолион" (Haval Jolion). По предварительной информации, водитель не справился с управлением ТС и в районе дома 13 по ул. Сибирская и допустил столкновение с препятствием, а именно ограждением, лавкой, бордюрным камнем. Возбуждено дело об административном правонарушении", - рассказали в ведомстве. По словам собеседника, с места происшествия водитель скрылся. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают его личность.

https://ria.ru/20240813/dtp-1965974040.html

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происшествия, авто, пермь