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Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 15.09.2024
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье утром зафиксировала порядка 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые пуски были перехвачены, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:13
2024-09-15T10:13
2024-09-15T10:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье утром зафиксировала порядка 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые пуски были перехвачены, а часть снарядов упала на открытой местности, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба. "После сигналов тревоги, сработавших в период с 8:19 до 8:20 (время совпадает с мск) в районе Верхней Галилеи и на севере Голанских высот, было обнаружено около 40 пусков со стороны Ливана, часть из них была перехвачена, а остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате падений снарядов на открытой местности возникли пожары, с которыми сейчас борются пожарные.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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в мире, ливан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны