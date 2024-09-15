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Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 15.09.2024
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10:13 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/izrail-1972788762.html
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана - РИА Новости, 15.09.2024
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье утром зафиксировала порядка 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые пуски были перехвачены, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:13
2024-09-15T10:13
в мире
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голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье утром зафиксировала порядка 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые пуски были перехвачены, а часть снарядов упала на открытой местности, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба. "После сигналов тревоги, сработавших в период с 8:19 до 8:20 (время совпадает с мск) в районе Верхней Галилеи и на севере Голанских высот, было обнаружено около 40 пусков со стороны Ливана, часть из них была перехвачена, а остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате падений снарядов на открытой местности возникли пожары, с которыми сейчас борются пожарные.
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в мире, ливан, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия заявила об около 40 пусках снарядов со стороны Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье утром зафиксировала порядка 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северу страны, некоторые пуски были перехвачены, а часть снарядов упала на открытой местности, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба.
"После сигналов тревоги, сработавших в период с 8:19 до 8:20 (время совпадает с мск) в районе Верхней Галилеи и на севере Голанских высот, было обнаружено около 40 пусков со стороны Ливана, часть из них была перехвачена, а остальные упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падений снарядов на открытой местности возникли пожары, с которыми сейчас борются пожарные.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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В миреЛиванГоланские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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