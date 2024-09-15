Рейтинг@Mail.ru
В Израиле упала ракета класса "земля — земля" - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 15.09.2024 (обновлено: 08:46 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/izrail-1972776146.html
В Израиле упала ракета класса "земля — земля"
В Израиле упала ракета класса "земля — земля" - РИА Новости, 15.09.2024
В Израиле упала ракета класса "земля — земля"
Ракета класса "земля — земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается, заявила армия... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T06:56
2024-09-15T08:46
в мире
израиль
россия
москва
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3112298a03a4874f69d562e766ca414.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ракета класса "земля — земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали недавно в центральной части Израиля, было зафиксировано попадание ракеты "земля — земля" на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html
https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04fd11c152baa961f6705e819ff91816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле упала ракета класса "земля — земля"

Армия: в центральной части Израиля упала ракета класса "земля — земля"

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ракета класса "земля — земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен, которые прозвучали недавно в центральной части Израиля, было зафиксировано попадание ракеты "земля — земля" на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Солдаты израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие
14 сентября, 14:50
Ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала