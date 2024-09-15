https://ria.ru/20240915/izrail-1972776146.html

В Израиле упала ракета класса "земля — земля"

В Израиле упала ракета класса "земля — земля" - РИА Новости, 15.09.2024

В Израиле упала ракета класса "земля — земля"

Ракета класса "земля — земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается, заявила армия... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T06:56

2024-09-15T06:56

2024-09-15T08:46

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ракета класса "земля — земля" упала в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, о пострадавших не сообщается, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые прозвучали недавно в центральной части Израиля, было зафиксировано попадание ракеты "земля — земля" на территорию центральной части Израиля с востока, она упала в открытой местности. О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее в центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году