В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Армия: в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Ранее воздушная тревога также объявлялась на севере страны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.