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Су-35с перехватили условного противника на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024
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06:04 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/istrebiteli-1972775406.html
Су-35с перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"
Су-35с перехватили условного противника на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024
Су-35с перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"
Два многоцелевых истребителя Су-35с прикрыли десантный отряд кораблей и перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря в рамках учений... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T06:04
2024-09-15T06:04
безопасность
россия
японское море
ссср
су-35с
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Два многоцелевых истребителя Су-35с прикрыли десантный отряд кораблей и перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "Два многоцелевых истребителя Су-35с в ходе выполнения полетного задания в рамках СКШУ "Океан-2024" осуществили истребительно-авиационное прикрытие десантного отряда кораблей над нейтральными водами Японского моря и перехватили условного противника. Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт морской авиации Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учений Су-35с вышли в заданный район и самостоятельно определили классификацию цели, после чего пустили по ней ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. Подчеркивается, что после выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, которые выполняли задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков. СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972774086.html
https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html
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безопасность, россия, японское море, ссср, су-35с, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Японское море, СССР, Су-35С, Вооруженные силы РФ
Су-35с перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"

Минобороны: два Су-35с перехватили условного противника над Японским морем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Два многоцелевых истребителя Су-35с прикрыли десантный отряд кораблей и перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря в рамках учений "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
"Два многоцелевых истребителя Су-35с в ходе выполнения полетного задания в рамках СКШУ "Океан-2024" осуществили истребительно-авиационное прикрытие десантного отряда кораблей над нейтральными водами Японского моря и перехватили условного противника. Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт морской авиации Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
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Вчера, 05:20
Отмечается, что в рамках учений Су-35с вышли в заданный район и самостоятельно определили классификацию цели, после чего пустили по ней ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности. Подчеркивается, что после выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, которые выполняли задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков.
СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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БезопасностьРоссияЯпонское мореСССРСу-35СВооруженные силы РФ
 
 
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