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МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"

МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024

МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"

Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в рамках учений "Океан-2024" перехватила условного противника над нейтральными водами Японского моря, сообщило... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:18

2024-09-15T05:18

2024-09-15T05:18

безопасность

японское море

россия

ссср

воздушно-космические силы россии

ил-38

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в рамках учений "Океан-2024" перехватила условного противника над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ. "Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе выполнения полетного задания по истребительно-авиационному прикрытию корабельной ударной группы Тихоокеанского флота над нейтральными водами Японского моря перехватила условного противника в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учений роль нарушителя воздушного пространства выполнял самолёт Ил-38, который попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. А экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, взлетели с одного из аэродромов, вышли в заданный район и самостоятельно выполнили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. "После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков", - добавили в министерстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

https://ria.ru/20240911/ucheniya-1971991332.html

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безопасность, японское море, россия, ссср, воздушно-космические силы россии, ил-38, вооруженные силы рф