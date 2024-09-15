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МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"
МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024
МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"
Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в рамках учений "Океан-2024" перехватила условного противника над нейтральными водами Японского моря, сообщило... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:18
2024-09-15T05:18
2024-09-15T05:18
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японское море
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в рамках учений "Океан-2024" перехватила условного противника над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ. "Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе выполнения полетного задания по истребительно-авиационному прикрытию корабельной ударной группы Тихоокеанского флота над нейтральными водами Японского моря перехватила условного противника в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учений роль нарушителя воздушного пространства выполнял самолёт Ил-38, который попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. А экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, взлетели с одного из аэродромов, вышли в заданный район и самостоятельно выполнили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. "После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков", - добавили в министерстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html
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безопасность, японское море, россия, ссср, воздушно-космические силы россии, ил-38, вооруженные силы рф
Безопасность, Японское море, Россия, СССР, Воздушно-космические силы России, Ил-38, Вооруженные силы РФ
МиГ-31БМ перехватили условного противника на учениях "Океан-2024"
МО: истребители МиГ-31БМ перехватили условного противника над Японским морем
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в рамках учений "Океан-2024" перехватила условного противника над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ.
"Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в ходе выполнения полетного задания по истребительно-авиационному прикрытию корабельной ударной группы Тихоокеанского флота над нейтральными водами Японского моря перехватила условного противника в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках учений роль нарушителя воздушного пространства выполнял самолёт Ил-38, который попытался приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. А экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, взлетели с одного из аэродромов, вышли в заданный район и самостоятельно выполнили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.
"После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков", - добавили в министерстве.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов
, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей
, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС
, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР
в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.