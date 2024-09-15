https://ria.ru/20240915/investkredity-1972801045.html
Свыше 70 компаний получили льготные инвесткредиты по поддержке Москвы
Свыше 70 компаний получили льготные инвесткредиты по поддержке Москвы - РИА Новости, 15.09.2024
Свыше 70 компаний получили льготные инвесткредиты по поддержке Москвы
Москва поддерживает развитие производств и строительство новой промышленной инфраструктуры; так, компенсацией процентов по льготным кредитам Московского фонда... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:13
2024-09-15T13:13
2024-09-15T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Москва поддерживает развитие производств и строительство новой промышленной инфраструктуры; так, компенсацией процентов по льготным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства воспользовались свыше 70 производителей из разных отраслей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.С помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства бизнесмены могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до трех миллиардов рублей сроком на три года по эффективной ставке в размере трех процентов годовых."По поручению Сергея Собянина город активно содействует инвесторам, которые создают новые индустриальные объекты. Так, они могут воспользоваться помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства и получить льготный инвестиционный кредит по ставке три процента годовых. Только с начала 2024 года благодаря фонду промышленные инвесторы смогли привлечь свыше 90 миллиардов рублей", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Среди поддержанных проектов — строительство второй очереди технопарка "ЗИЛ". Как ранее сообщил Собянин, благодаря льготному кредиту инвестор привлек три миллиарда рублей. В технопарке будут располагаться промышленные центры исследований и разработок, ИТ и электроники. Объект будет готов к сдаче к лету 2025 года. В настоящий момент уже ведутся строительно-монтажные работы,Среди потенциальных резидентов технопарка — производители батарей для электротранспорта, интерьеров для самолетов, а также изготовитель подземных горнодобывающих машин на литий-ионных батареях."Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже более 12 лет работает в столице. Он оказывает финансовую помощь различным предприятиям для строительства технопарков, закупки нового оборудования и выхода на экспортные рынки", — отметил министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее в зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся информация доступна на сайте фонда.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Москва поддерживает развитие производств и строительство новой промышленной инфраструктуры; так, компенсацией процентов по льготным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства воспользовались свыше 70 производителей из разных отраслей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства бизнесмены могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до трех миллиардов рублей сроком на три года по эффективной ставке в размере трех процентов годовых.
«
"По поручению Сергея Собянина город активно содействует инвесторам, которые создают новые индустриальные объекты. Так, они могут воспользоваться помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства и получить льготный инвестиционный кредит по ставке три процента годовых. Только с начала 2024 года благодаря фонду промышленные инвесторы смогли привлечь свыше 90 миллиардов рублей", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Среди поддержанных проектов — строительство второй очереди технопарка "ЗИЛ". Как ранее сообщил Собянин, благодаря льготному кредиту инвестор привлек три миллиарда рублей. В технопарке будут располагаться промышленные центры исследований и разработок, ИТ и электроники. Объект будет готов к сдаче к лету 2025 года. В настоящий момент уже ведутся строительно-монтажные работы,
Среди потенциальных резидентов технопарка — производители батарей для электротранспорта, интерьеров для самолетов, а также изготовитель подземных горнодобывающих машин на литий-ионных батареях.
«
"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже более 12 лет работает в столице. Он оказывает финансовую помощь различным предприятиям для строительства технопарков, закупки нового оборудования и выхода на экспортные рынки", — отметил министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее в зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся информация доступна на сайте фонда.