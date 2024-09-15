https://ria.ru/20240915/indonezija-1972810397.html

В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.09.2024

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:12

2024-09-15T14:12

2024-09-15T14:13

в мире

индонезия

северная суматра

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ДЖАКАРТА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 16.37 по местному времени (12.37 мск) в регионе Северная Суматра. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а магнитуда составила 5,3. "Тектоническое землетрясение находится на глубине 10 километров и не имеет потенциала для цунами", - уточнили в ведомстве. По данных сейсмологов, данные об ущербе и жертвах отсутствуют.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

индонезия

северная суматра

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индонезия, северная суматра