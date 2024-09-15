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В Московском зоопарке поселилась самка гуанако - РИА Новости, 15.09.2024
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Хорошие новости
 
10:42 15.09.2024 (обновлено: 10:54 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/guanako-1972791486.html
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако - РИА Новости, 15.09.2024
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако
В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:42
2024-09-15T10:54
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. &quot;Ее разместили на южноамериканской поляне по соседству с семьей капибар, ламой и викуньей. Привезли новую жительницу из ее родного зоопарка в Ростове-на-Дону&quot;, — говорится в публикации.Южноамериканская поляна расположена рядом с главным входом в зоопарк.Гуанако — предки одомашненной ламы. Внешне они похожи на оленей или антилоп, но с более вытянутой шеей, которая служит им балансиром при ходьбе и беге. Разгоняться гуанако могут до 56 километров в час. Это помогает им выживать, так как они обитают на открытой местности.
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москва, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако

В Московском зоопарке рядом с семьей капибар поселилась молодая самка гуанако

© пресс-служба Московского зоопаркаСамка гуанако в Московском зоопарке
Самка гуанако в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© пресс-служба Московского зоопарка
Самка гуанако в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«

"Ее разместили на южноамериканской поляне по соседству с семьей капибар, ламой и викуньей. Привезли новую жительницу из ее родного зоопарка в Ростове-на-Дону", — говорится в публикации.

Южноамериканская поляна расположена рядом с главным входом в зоопарк.
Гуанако — предки одомашненной ламы. Внешне они похожи на оленей или антилоп, но с более вытянутой шеей, которая служит им балансиром при ходьбе и беге. Разгоняться гуанако могут до 56 километров в час. Это помогает им выживать, так как они обитают на открытой местности.
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