https://ria.ru/20240915/guanako-1972791486.html
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако - РИА Новости, 15.09.2024
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако
В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:42
2024-09-15T10:42
2024-09-15T10:54
хорошие новости
москва
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972790607_61:0:1483:800_1920x0_80_0_0_61120dec1040963a2472c72df7ceba72.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В столичном зоопарке появилась новая представительница южноамериканской фауны — самка гуанако, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Ее разместили на южноамериканской поляне по соседству с семьей капибар, ламой и викуньей. Привезли новую жительницу из ее родного зоопарка в Ростове-на-Дону", — говорится в публикации.Южноамериканская поляна расположена рядом с главным входом в зоопарк.Гуанако — предки одомашненной ламы. Внешне они похожи на оленей или антилоп, но с более вытянутой шеей, которая служит им балансиром при ходьбе и беге. Разгоняться гуанако могут до 56 километров в час. Это помогает им выживать, так как они обитают на открытой местности.
https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972790607_239:0:1306:800_1920x0_80_0_0_cca0279ebdb3df0e9956aaa4f58c08b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке поселилась самка гуанако
В Московском зоопарке рядом с семьей капибар поселилась молодая самка гуанако