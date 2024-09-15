https://ria.ru/20240915/germaniya-1972810200.html
Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте
Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте - РИА Новости, 15.09.2024
Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что ситуация с владением нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, доля в котором принадлежит дочерней компании... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:11
2024-09-15T14:11
2024-09-15T14:11
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олаф шольц
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что ситуация с владением нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, доля в котором принадлежит дочерней компании "Роснефти", прояснится до конца года. "Мы надеемся и исходим из того, что всё будет ясно к концу года, и что можно будет использовать последующее время, чтобы во всём разобраться", - сказал Шольц, его слова приводит информационное агентство DPA. По словам канцлера, переговоры продолжаются, поэтому было продлено внешнее управление над активами "Роснефти". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В начале сентября внешнее управление было продлено до 10 марта 2025 года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в Минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, германия, карлсруэ, олаф шольц, роснефть, россия
Экономика, Германия, Карлсруэ, Олаф Шольц, Роснефть, Россия
Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте
Шольц: ситуация с долей "Роснефти" в НПЗ в Шведте может проясниться к концу года
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что ситуация с владением нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, доля в котором принадлежит дочерней компании "Роснефти", прояснится до конца года.
"Мы надеемся и исходим из того, что всё будет ясно к концу года, и что можно будет использовать последующее время, чтобы во всём разобраться", - сказал Шольц, его слова приводит информационное агентство DPA.
По словам канцлера, переговоры продолжаются, поэтому было продлено внешнее управление над активами "Роснефти".
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ
и Bayernoil в Вогбурге. В начале сентября внешнее управление было продлено до 10 марта 2025 года.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в Минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.