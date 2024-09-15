https://ria.ru/20240915/germaniya-1972810200.html

Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте

Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте - РИА Новости, 15.09.2024

Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что ситуация с владением нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, доля в котором принадлежит дочерней компании... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:11

2024-09-15T14:11

2024-09-15T14:11

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германия

карлсруэ

олаф шольц

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россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что ситуация с владением нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, доля в котором принадлежит дочерней компании "Роснефти", прояснится до конца года. "Мы надеемся и исходим из того, что всё будет ясно к концу года, и что можно будет использовать последующее время, чтобы во всём разобраться", - сказал Шольц, его слова приводит информационное агентство DPA. По словам канцлера, переговоры продолжаются, поэтому было продлено внешнее управление над активами "Роснефти". Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В начале сентября внешнее управление было продлено до 10 марта 2025 года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в Минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.

https://ria.ru/20240820/politika-1967160712.html

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, карлсруэ, олаф шольц, роснефть, россия