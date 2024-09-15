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В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации - РИА Новости, 15.09.2024
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21:19 15.09.2024 (обновлено: 21:24 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/gaza-1972854420.html
В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации
В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации - РИА Новости, 15.09.2024
В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации
Число погибших сотрудников СМИ с начала войны в секторе Газа достигло 173, сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:19
2024-09-15T21:24
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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Число погибших сотрудников СМИ с начала войны в секторе Газа достигло 173, сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в воскресенье. "Число погибших журналистов достигло 173 с начала геноцида в секторе Газа, включая погибшего друга журналиста Абдаллы Шакшака, который работал с рядом арабских СМИ", - говорится в заявлении. Правительство ПНА решительно осудило убийство палестинских журналистов израильскими военными. "Мы требуем от международного сообщества и международных организаций, особенно тех, что связаны с работой СМИ, препятствовать оккупантам и преследовать в международных судах их за совершенные преступления",- отмечено в документе. По данным последнего отчета министерства здравоохранения Палестины, опубликованного в воскресенье утром, число жертв от ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 41 206, пострадали 95 337 человек. За минувшие сутки от ударов израильской авиации 24 палестинца погибли и 57 получили ранения. Армия Израиля в октябре 2023 года начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации

Правительство ПНА: число погибших журналистов с начала эскалации достигло 173

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Число погибших сотрудников СМИ с начала войны в секторе Газа достигло 173, сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в воскресенье.
"Число погибших журналистов достигло 173 с начала геноцида в секторе Газа, включая погибшего друга журналиста Абдаллы Шакшака, который работал с рядом арабских СМИ", - говорится в заявлении.
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Правительство ПНА решительно осудило убийство палестинских журналистов израильскими военными.
"Мы требуем от международного сообщества и международных организаций, особенно тех, что связаны с работой СМИ, препятствовать оккупантам и преследовать в международных судах их за совершенные преступления",- отмечено в документе.
По данным последнего отчета министерства здравоохранения Палестины, опубликованного в воскресенье утром, число жертв от ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 41 206, пострадали 95 337 человек. За минувшие сутки от ударов израильской авиации 24 палестинца погибли и 57 получили ранения.
Армия Израиля в октябре 2023 года начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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