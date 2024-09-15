https://ria.ru/20240915/gaza-1972854420.html

В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации

В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации - РИА Новости, 15.09.2024

В Палестине назвали число журналистов, погибших с начала эскалации

Число погибших сотрудников СМИ с начала войны в секторе Газа достигло 173, сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:19

2024-09-15T21:19

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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Число погибших сотрудников СМИ с начала войны в секторе Газа достигло 173, сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) в воскресенье. "Число погибших журналистов достигло 173 с начала геноцида в секторе Газа, включая погибшего друга журналиста Абдаллы Шакшака, который работал с рядом арабских СМИ", - говорится в заявлении. Правительство ПНА решительно осудило убийство палестинских журналистов израильскими военными. "Мы требуем от международного сообщества и международных организаций, особенно тех, что связаны с работой СМИ, препятствовать оккупантам и преследовать в международных судах их за совершенные преступления",- отмечено в документе. По данным последнего отчета министерства здравоохранения Палестины, опубликованного в воскресенье утром, число жертв от ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 41 206, пострадали 95 337 человек. За минувшие сутки от ударов израильской авиации 24 палестинца погибли и 57 получили ранения. Армия Израиля в октябре 2023 года начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240826/pravozaschitniki-1968570121.html

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в мире, израиль, палестина, россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году