"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне
Филиппо: НАТО хочет сделать войну необратимой до победы Трампа
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа", — написал он.
Филиппо добавил, что Франция должна выйти из этой спирали эскалации и выбрать мир, вопреки НАТО, хотя бы за минуту до полуночи на часах Судного дня.
Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
В августе замглавы МИД России Сергей Рябков утверждал, что часы Судного дня показывают "без двух минут".
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.