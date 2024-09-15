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"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 15.09.2024 (обновлено: 21:51 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/frantsiya-1972851556.html
"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне
"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне - РИА Новости, 15.09.2024
"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне
Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:46
2024-09-15T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
франция
сша
нато
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа", — написал он.По словам политика, возможное разрешение бить Киеву западным оружием по территории России "воспламенит порох".Филиппо добавил, что Франция должна выйти из этой спирали эскалации и выбрать мир, вопреки НАТО, хотя бы за минуту до полуночи на часах Судного дня.В августе замглавы МИД России Сергей Рябков утверждал, что часы Судного дня показывают "без двух минут".Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832747.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, США, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков
"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне

Филиппо: НАТО хочет сделать войну необратимой до победы Трампа

© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа", — написал он.
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По словам политика, возможное разрешение бить Киеву западным оружием по территории России "воспламенит порох".
Филиппо добавил, что Франция должна выйти из этой спирали эскалации и выбрать мир, вопреки НАТО, хотя бы за минуту до полуночи на часах Судного дня.

Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.

В августе замглавы МИД России Сергей Рябков утверждал, что часы Судного дня показывают "без двух минут".
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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