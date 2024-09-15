https://ria.ru/20240915/frantsiya-1972851556.html

"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне

"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне - РИА Новости, 15.09.2024

"До полуночи": во Франции заявили о необратимой войне

Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:46

2024-09-15T20:46

2024-09-15T21:51

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Воинственно настроенные члены НАТО хотят сделать мировой конфликт необратимым до выборов президента США в ноябре, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа", — написал он.По словам политика, возможное разрешение бить Киеву западным оружием по территории России "воспламенит порох".Филиппо добавил, что Франция должна выйти из этой спирали эскалации и выбрать мир, вопреки НАТО, хотя бы за минуту до полуночи на часах Судного дня.В августе замглавы МИД России Сергей Рябков утверждал, что часы Судного дня показывают "без двух минут".Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832747.html

https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html

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