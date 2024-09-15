https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html

Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова

Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова - РИА Новости, 15.09.2024

Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова

Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:35

2024-09-15T20:35

2024-09-15T20:35

происшествия

сергей бородин

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941942635_0:312:1130:947_1920x0_80_0_0_a6ee87fc4127c8aea5dfe6d5ec2faa76.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, супружеская пара развелась в 2023 году, затем начался процесс по разделу имущества. В настоящее время, по решению суда, Бородин должен выплатить 20 миллионов рублей. Исполнительное производство было возбуждено в сентябре 2024 года. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены".

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова