Рейтинг@Mail.ru
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова - РИА Новости, 15.09.2024
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова
Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:35
2024-09-15T20:35
происшествия
сергей бородин
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941942635_0:312:1130:947_1920x0_80_0_0_a6ee87fc4127c8aea5dfe6d5ec2faa76.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, супружеская пара развелась в 2023 году, затем начался процесс по разделу имущества. В настоящее время, по решению суда, Бородин должен выплатить 20 миллионов рублей. Исполнительное производство было возбуждено в сентябре 2024 года. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941942635_0:188:1130:1035_1920x0_80_0_0_36a59b80cd004adc18eaacac7c4c6d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей бородин, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Сергей Бородин, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова

Фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Бородин лишился 20 млн руб после развода

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, после развода и раздела имущества получил взыскания на 20 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, супружеская пара развелась в 2023 году, затем начался процесс по разделу имущества. В настоящее время, по решению суда, Бородин должен выплатить 20 миллионов рублей. Исполнительное производство было возбуждено в сентябре 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Следствие считает, что Бородин действовал в составе организованной группы. Несмотря на жалобы Бородина на здоровье, а именно гипертонию и аритмию сердца, как говорится в материалах, следователь настаивал на том, что в случае смягчения меры пресечения Бородин сможет повлиять на показания других фигурантов дела, "в том числе соучастников преступления, которые в настоящее время не установлены".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияСергей БородинТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала