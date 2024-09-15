https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html

Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 15.09.2024

Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего природного пожара, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:52

2024-09-15T20:52

2024-09-15T20:52

луганская народная республика

леонид пасечник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972748601_1:39:1134:676_1920x0_80_0_0_d4862abd8c9d1c4d30cc0d05fe1c19dc.jpg

ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего природного пожара, сообщается в Telegram-канале местной администрации. Ранее 14 сентября в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь распространился на алюминиевый завод в данном районе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию на личном контроле. "Внимание, жители населенного пункта поселка Ольховое! Всем для эвакуации собираться возле почты", - говорится в сообщении. Сообщается, что огонь движется к границам населенного пункта Валуйское и микрорайону Рыбхоз. "Жителям, прилегающих к лесу улиц, приготовиться и быть бдительными", - призывают власти округа.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972845844.html

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия