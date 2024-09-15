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Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 15.09.2024
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20:52 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html
Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара
Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара - РИА Новости, 15.09.2024
Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара
Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего природного пожара, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:52
2024-09-15T20:52
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего природного пожара, сообщается в Telegram-канале местной администрации. Ранее 14 сентября в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь распространился на алюминиевый завод в данном районе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию на личном контроле. "Внимание, жители населенного пункта поселка Ольховое! Всем для эвакуации собираться возле почты", - говорится в сообщении. Сообщается, что огонь движется к границам населенного пункта Валуйское и микрорайону Рыбхоз. "Жителям, прилегающих к лесу улиц, приготовиться и быть бдительными", - призывают власти округа.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972845844.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

Зинченко: жителей поселка Ольховое в ЛНР готовят к эвакуации из-за пожара

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко объявил эвакуацию жителей поселка Ольховое из-за бушующего природного пожара, сообщается в Telegram-канале местной администрации.
Ранее 14 сентября в МЧС сообщили, что спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках Антрацитовского района ЛНР, позже огонь распространился на алюминиевый завод в данном районе. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
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"Внимание, жители населенного пункта поселка Ольховое! Всем для эвакуации собираться возле почты", - говорится в сообщении.
Сообщается, что огонь движется к границам населенного пункта Валуйское и микрорайону Рыбхоз.
"Жителям, прилегающих к лесу улиц, приготовиться и быть бдительными", - призывают власти округа.
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