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В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго - РИА Новости, 15.09.2024
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13:14 15.09.2024 (обновлено: 13:15 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/embargo-1972804235.html
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго - РИА Новости, 15.09.2024
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго
Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:14
2024-09-15T13:15
экономика
россия
реакция на санкции
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, заявил в комментарии Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков журналисту, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
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экономика, россия, реакция на санкции, дмитрий песков
Экономика, Россия, Реакция на санкции, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго

Песков: за 10 лет продэмбарго Россия импортозаместила западные продукты питания

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина в российском супермаркете
Мужчина в российском супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина в российском супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, заявил в комментарии Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков журналисту, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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