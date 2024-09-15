https://ria.ru/20240915/embargo-1972804235.html
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго - РИА Новости, 15.09.2024
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго
Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:14
2024-09-15T13:14
2024-09-15T13:15
экономика
россия
реакция на санкции
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, заявил в комментарии Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков журналисту, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, реакция на санкции, дмитрий песков
Экономика, Россия, Реакция на санкции, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго
Песков: за 10 лет продэмбарго Россия импортозаместила западные продукты питания