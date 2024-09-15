https://ria.ru/20240915/embargo-1972804235.html

В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго

В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго - РИА Новости, 15.09.2024

В Кремле прокомментировали итоги введения продовольственного эмбарго

Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:14

2024-09-15T13:14

2024-09-15T13:15

экономика

россия

реакция на санкции

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Введение продовольственного эмбарго в свое время было рискованным решением, но за 10 лет России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, заявил в комментарии Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", - сказал Песков журналисту, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, реакция на санкции, дмитрий песков