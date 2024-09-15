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Ефимов: предприниматели Москвы купили около 6,8 тыс объектов недвижимости
Ефимов: предприниматели Москвы купили около 6,8 тыс объектов недвижимости - РИА Новости, 15.09.2024
Ефимов: предприниматели Москвы купили около 6,8 тыс объектов недвижимости
С 2019 года Москва заключила с предпринимателями договоры купли-продажи более чем 6,75 тысячи нежилых объектов по итогам торгов, которые проводили и в рамках... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:08
2024-09-15T13:08
2024-09-15T15:27
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. С 2019 года Москва заключила с предпринимателями договоры купли-продажи более чем 6,75 тысячи нежилых объектов по итогам торгов, которые проводили и в рамках преимущественного права выкупа, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столичная недвижимость пользуется высоким спросом у инвесторов, которые благодаря покупке объектов получают возможность для открытия различных предприятий. С 2019 года город реализовал около 1,23 миллиона квадратных метров коммерческих площадей. Так, инвесторы приобрели почти 6,8 тысячи различных объектов: отдельно стоящих зданий и помещений, а также зданий вместе с земельными участками", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что за восемь месяцев 2024 года предприниматели приобрели свыше 1,2 тысячи объектов. Их общая площадь составила 180 тысяч квадратных метров.Около 40% от общего число объектов, которые удалось реализовать за пять лет – помещения, выкупленные по преимущественному праву. Оно есть у субъектов малого и среднего бизнеса.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по преимущественному праву предприниматели выкупили у столицы за пять лет около 2,5 тысячи объектов, куда вошли свыше 60 зданий и почти 2,5 тысячи помещений.Срок аренды нежилых помещений, которые подлежат реализации на специализированных аукционах для субъектов МСП, должен быть не менее двух лет, говорится в пресс-релизе.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. С 2019 года Москва заключила с предпринимателями договоры купли-продажи более чем 6,75 тысячи нежилых объектов по итогам торгов, которые проводили и в рамках преимущественного права выкупа, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Столичная недвижимость пользуется высоким спросом у инвесторов, которые благодаря покупке объектов получают возможность для открытия различных предприятий. С 2019 года город реализовал около 1,23 миллиона квадратных метров коммерческих площадей. Так, инвесторы приобрели почти 6,8 тысячи различных объектов: отдельно стоящих зданий и помещений, а также зданий вместе с земельными участками", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что за восемь месяцев 2024 года предприниматели приобрели свыше 1,2 тысячи объектов. Их общая площадь составила 180 тысяч квадратных метров.
Около 40% от общего число объектов, которые удалось реализовать за пять лет – помещения, выкупленные по преимущественному праву. Оно есть у субъектов малого и среднего бизнеса.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
рассказал, что по преимущественному праву предприниматели выкупили у столицы за пять лет около 2,5 тысячи объектов, куда вошли свыше 60 зданий и почти 2,5 тысячи помещений.
Срок аренды нежилых помещений, которые подлежат реализации на специализированных аукционах для субъектов МСП, должен быть не менее двух лет, говорится в пресс-релизе.