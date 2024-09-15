Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/efimov-1972596862.html
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское - РИА Новости, 15.09.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:10
2024-09-15T12:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.Благодаря реорганизации в столице появится свыше 450 рабочих мест. В шаговой доступности от участков находится станция метро "Новогиреево"., говорится в пресс-релизе. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках возведут современное жилье, общая площадь которого составит более 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, тут построят свыше 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское

Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
Благодаря реорганизации в столице появится свыше 450 рабочих мест. В шаговой доступности от участков находится станция метро "Новогиреево"., говорится в пресс-релизе. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках возведут современное жилье, общая площадь которого составит более 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, тут построят свыше 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят три поликлиники
13 сентября, 11:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала