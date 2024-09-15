https://ria.ru/20240915/efimov-1972596862.html
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское - РИА Новости, 15.09.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:10
2024-09-15T12:10
2024-09-15T12:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.Благодаря реорганизации в столице появится свыше 450 рабочих мест. В шаговой доступности от участков находится станция метро "Новогиреево"., говорится в пресс-релизе. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках возведут современное жилье, общая площадь которого составит более 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, тут построят свыше 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.
https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
Ефимов: в Москве реорганизуют два участка в районе Ивановское
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве проведут реорганизацию двух участков в столичном районе Ивановское, где появятся жилье и спортивный комплекс, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
Благодаря реорганизации в столице появится свыше 450 рабочих мест. В шаговой доступности от участков находится станция метро "Новогиреево"., говорится в пресс-релизе. На данный момент на территории находятся устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
рассказал, что на участках возведут современное жилье, общая площадь которого составит более 34 тысяч квадратных метров. Кроме того, тут построят свыше 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.