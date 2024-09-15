Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 15.09.2024 (обновлено: 11:37 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 15.09.2024
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:51
2024-09-15T11:37
происшествия
пермский край
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972795588_17:0:1253:695_1920x0_80_0_0_431f63e481ab40f582c78757a2a96ff4.jpg
ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. "В настоящее время восемь пострадавших. Одна женщина 1943 года госпитализирована, остальные под амбулаторным наблюдением", — рассказали в ведомстве.По данным краевой ГАИ, авария произошла накануне поздно вечером на трассе Березники — Чкалова. Грузовик FAW выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ с пассажирами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.Госавтоинспекция проводит проверку.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972795588_172:0:1099:695_1920x0_80_0_0_a828f1452517ffadd97dfe235a931f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, дтп
Происшествия, Пермский край, ДТП
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Березники—Чкалова пострадали 8 человек

© Госавтоинспекция ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае. Кадр видео
На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Госавтоинспекция ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП с участием автобуса в Пермском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции.
"В настоящее время восемь пострадавших. Одна женщина 1943 года госпитализирована, остальные под амбулаторным наблюдением", — рассказали в ведомстве.
По данным краевой ГАИ, авария произошла накануне поздно вечером на трассе Березники — Чкалова. Грузовик FAW выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ с пассажирами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Госавтоинспекция проводит проверку.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияПермский крайДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала