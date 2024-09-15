https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 15.09.2024
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:51
2024-09-15T10:51
2024-09-15T11:37
происшествия
пермский край
дтп
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ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. "В настоящее время восемь пострадавших. Одна женщина 1943 года госпитализирована, остальные под амбулаторным наблюдением", — рассказали в ведомстве.По данным краевой ГАИ, авария произошла накануне поздно вечером на трассе Березники — Чкалова. Грузовик FAW выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ с пассажирами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.Госавтоинспекция проводит проверку.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
пермский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, дтп
Происшествия, Пермский край, ДТП
В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Березники—Чкалова пострадали 8 человек