https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html

В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 15.09.2024

В Пермском крае восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:51

2024-09-15T10:51

2024-09-15T11:37

происшествия

пермский край

дтп

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ПЕРМЬ, 15 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональной полиции. "В настоящее время восемь пострадавших. Одна женщина 1943 года госпитализирована, остальные под амбулаторным наблюдением", — рассказали в ведомстве.По данным краевой ГАИ, авария произошла накануне поздно вечером на трассе Березники — Чкалова. Грузовик FAW выехал на встречку и врезался в автобус ПАЗ с пассажирами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.Госавтоинспекция проводит проверку.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, дтп