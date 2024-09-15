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Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования - РИА Новости, 15.09.2024
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14:45 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/bezopasnost-1972815132.html
Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования
Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования - РИА Новости, 15.09.2024
Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования
Начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри и... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:45
2024-09-15T14:45
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри и заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудили в ходе проходящего в Пекине 11-го Сяншанского форума по безопасности развитие сотрудничества двух стран в области образования и морского патрулирования, передает агентство IRNA. "Среди... вопросов, рассмотренных на этой встрече, было развитие сотрудничества в морской сфере (на севере и юге), например, совместное морское патрулирование и проведение специализированных совместных учений. Также... стороны подчеркнули необходимость повышения взаимодействия в сфере образования, включая обмен преподавателями и студентами", - говорится в сообщении агентства. Помимо этого обсуждалось укрепление сотрудничества и сохранение стратегических интересов двух государств при использовании МТК "Север-Юг". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
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иран, россия, пекин, александр фомин, в мире
Иран, Россия, Пекин, Александр Фомин, В мире
Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования

Замминистра обороны РФ и замкомандующего армией Ирана обсудили сотрудничество

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри и заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудили в ходе проходящего в Пекине 11-го Сяншанского форума по безопасности развитие сотрудничества двух стран в области образования и морского патрулирования, передает агентство IRNA.
«
"Среди... вопросов, рассмотренных на этой встрече, было развитие сотрудничества в морской сфере (на севере и юге), например, совместное морское патрулирование и проведение специализированных совместных учений. Также... стороны подчеркнули необходимость повышения взаимодействия в сфере образования, включая обмен преподавателями и студентами", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого обсуждалось укрепление сотрудничества и сохранение стратегических интересов двух государств при использовании МТК "Север-Юг".
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
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