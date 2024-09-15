https://ria.ru/20240915/bezopasnost-1972815132.html

Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования

Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования - РИА Новости, 15.09.2024

Россия и Иран обсудили сотрудничество в области морского патрулирования

Начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри и... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:45

2024-09-15T14:45

2024-09-15T14:45

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пекин

александр фомин

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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри и заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудили в ходе проходящего в Пекине 11-го Сяншанского форума по безопасности развитие сотрудничества двух стран в области образования и морского патрулирования, передает агентство IRNA. "Среди... вопросов, рассмотренных на этой встрече, было развитие сотрудничества в морской сфере (на севере и юге), например, совместное морское патрулирование и проведение специализированных совместных учений. Также... стороны подчеркнули необходимость повышения взаимодействия в сфере образования, включая обмен преподавателями и студентами", - говорится в сообщении агентства. Помимо этого обсуждалось укрепление сотрудничества и сохранение стратегических интересов двух государств при использовании МТК "Север-Юг". Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

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иран, россия, пекин, александр фомин, в мире