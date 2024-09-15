https://ria.ru/20240915/bespilotniki-1972798921.html
В Орловской области при атаке беспилотников ВСУ никто не пострадал
В Орловской области при атаке беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 15.09.2024
В Орловской области при атаке беспилотников ВСУ никто не пострадал
Повреждений и пострадавших в Орловской области, где ночью были сбиты два украинских БПЛА, нет, на местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:04
2024-09-15T12:04
2024-09-15T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Повреждений и пострадавших в Орловской области, где ночью были сбиты два украинских БПЛА, нет, на местах работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь воскресенья было уничтожено два БПЛА над территорией региона. "Ночью над нашим регионом средствами ПВО сбито два вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области при атаке беспилотников ВСУ никто не пострадал
Клычков: повреждений и пострадавших в Орловской области при атаке дронов ВСУ нет