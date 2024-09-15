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В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 15.09.2024
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19:50 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/benzovoz-1972845564.html
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 15.09.2024
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой
Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:50
2024-09-15T19:50
происшествия
самарская область
сызранский район
volvo ab
kia rio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 "Урал" в Сызранском районе. "Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed... Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани", - сказали журналистам в ведомстве.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html
самарская область
сызранский район
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происшествия, самарская область, сызранский район, volvo ab, kia rio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Самарская область, Сызранский район, Volvo AB, Kia Rio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 "Урал" в Сызранском районе.
"Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed... Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани", - сказали журналистам в ведомстве.
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Вчера, 14:44
 
ПроисшествияСамарская областьСызранский районVolvo ABKia RioСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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