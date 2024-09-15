https://ria.ru/20240915/benzovoz-1972845564.html

В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 15.09.2024

В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой

Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:50

2024-09-15T19:50

2024-09-15T19:50

происшествия

самарская область

сызранский район

volvo ab

kia rio

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 "Урал" в Сызранском районе. "Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed... Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани", - сказали журналистам в ведомстве.

https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html

самарская область

сызранский район

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2024

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происшествия, самарская область, сызранский район, volvo ab, kia rio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом