https://ria.ru/20240915/benzovoz-1972845564.html
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 15.09.2024
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой
Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:50
2024-09-15T19:50
2024-09-15T19:50
происшествия
самарская область
сызранский район
volvo ab
kia rio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Бензовоз и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе в Самарской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. ДТП произошло на 893-м километре трассы М5 "Урал" в Сызранском районе. "Столкновение бензовоза Volvo и легкового автомобиля Kia Ceed... Один человек пострадал, передали медработникам, госпитализировали в центральную городскую и районную больницу Сызрани", - сказали журналистам в ведомстве.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972814829.html
самарская область
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происшествия, самарская область, сызранский район, volvo ab, kia rio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Самарская область, Сызранский район, Volvo AB, Kia Rio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой
В Самарской области бензовоз столкнулся с легковушкой, пострадал человек