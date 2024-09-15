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Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:08
2024-09-15T08:08
2024-09-15T08:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в субботу остается непростой, отметив, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий. "Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой... Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много", - сказал он в видеосообщении. В субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ
Гладков назвал ситуацию в Шебекинском округе после атаки ВСУ непростой