https://ria.ru/20240915/ataka-1972780279.html

Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:08

2024-09-15T08:08

2024-09-15T08:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в субботу остается непростой, отметив, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий. "Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой... Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много", - сказал он в видеосообщении. В субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины