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Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ataka-1972780279.html
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:08
2024-09-15T08:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в субботу остается непростой, отметив, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий. "Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой... Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много", - сказал он в видеосообщении. В субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о ситуации в Шебекинском округе после атаки ВСУ

Гладков назвал ситуацию в Шебекинском округе после атаки ВСУ непростой

© Настоящий Гладков/TelegramМесто пожара возле ТБО в Шебекинском городском округе
Место пожара возле ТБО в Шебекинском городском округе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Место пожара возле ТБО в Шебекинском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак ВСУ в субботу остается непростой, отметив, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий.
"Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после вчерашних обстрелов продолжает оставаться непростой... Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много", - сказал он в видеосообщении.
В субботу губернатор информировал, что один человек погиб и пять ранены в результате атак со стороны Украины в Шебекинском округе. По словам Гладкова, после обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе загорелась подстилка в лесном массиве. В результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчетами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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