https://ria.ru/20240914/zerno-1972678806.html
Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна
Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 14.09.2024
Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна
В Оренбургской области на сегодняшний день собрано уже около 3 миллионов зерна, сообщил в субботу губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:37
2024-09-14T12:37
2024-09-14T12:37
оренбургская область
экономика
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Оренбургской области на сегодняшний день собрано уже около 3 миллионов зерна, сообщил в субботу губернатор региона Денис Паслер."Уже 3 миллиона тонн зерна собрали аграрии Оренбуржья! Обмолочено 71% от площади зерновых. Посеяно 708 тысяч гектаров озимых, сев продолжается", - написал Паслер в своем телеграм-канале.По его словам, несмотря на непростые условия, аграрии Оренбургской области справляются."Помогает погода. Так держать!" - отметил губернатор.Ранее Паслер сообщил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел."Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.
https://ria.ru/20240822/sev-1967803281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Экономика, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Оренбургской области на сегодняшний день собрано уже около 3 миллионов зерна, сообщил в субботу губернатор региона Денис Паслер.
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"Уже 3 миллиона тонн зерна собрали аграрии Оренбуржья! Обмолочено 71% от площади зерновых. Посеяно 708 тысяч гектаров озимых, сев продолжается", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
По его словам, несмотря на непростые условия, аграрии Оренбургской области справляются.
"Помогает погода. Так держать!" - отметил губернатор.
Ранее Паслер сообщил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел.
"Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.