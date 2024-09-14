https://ria.ru/20240914/zerno-1972678806.html

Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна

Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна - РИА Новости, 14.09.2024

Аграрии Оренбуржья уже собрали три миллиона тонн зерна

В Оренбургской области на сегодняшний день собрано уже около 3 миллионов зерна, сообщил в субботу губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:37

2024-09-14T12:37

2024-09-14T12:37

оренбургская область

экономика

оренбургская область

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_331:0:3028:1517_1920x0_80_0_0_a98fa7a69cf8fad536aab1418ca12e3e.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Оренбургской области на сегодняшний день собрано уже около 3 миллионов зерна, сообщил в субботу губернатор региона Денис Паслер."Уже 3 миллиона тонн зерна собрали аграрии Оренбуржья! Обмолочено 71% от площади зерновых. Посеяно 708 тысяч гектаров озимых, сев продолжается", - написал Паслер в своем телеграм-канале.По его словам, несмотря на непростые условия, аграрии Оренбургской области справляются."Помогает погода. Так держать!" - отметил губернатор.Ранее Паслер сообщил, что сельхозпроизводители обновляют технику, внедряют современные технологии, вводят в сельхозоборот новые земли, увеличивая тем самым объемы производимой продукции. Почти 40% оренбуржцев живет на селе, и каждый вносит свой вклад в развитие родных сел."Безусловно, мы поддерживаем АПК в целом и людей, хозяйства, которые, действительно, заинтересованы в развитии, умеют и хотят работать. Всего в этом году на поддержку аграриев будет направлено 3,2 миллиарда рублей", - написал Паслер.

https://ria.ru/20240822/sev-1967803281.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оренбургская область, денис паслер