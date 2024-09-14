https://ria.ru/20240914/zdorove-1972714913.html

Эксперт рассказал, как предотвратить развитие остеопороза

Эксперт рассказал, как предотвратить развитие остеопороза - РИА Новости, 14.09.2024

Эксперт рассказал, как предотвратить развитие остеопороза

Увеличение количества белка в рационе людей старше 40 лет может позволить предотвратить развитие таких заболеваний, как остеопороз и саркопения, рассказал РИА... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:45

2024-09-14T16:45

2024-09-14T16:45

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Увеличение количества белка в рационе людей старше 40 лет может позволить предотвратить развитие таких заболеваний, как остеопороз и саркопения, рассказал РИА Новости к.м.н., ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад. "Питание стоит корректировать в соответствии с возрастными изменениями и потребностями организма. После 40 лет стоит употреблять 1-1,5 грамма белка на килограмм веса для предотвращения остеопороза - снижение плотности костей - и саркопении - возрастная патология, характеризующаяся снижением массы скелетной мускулатуры", - сказал Мартюшев-Поклад. Он объяснил, что после 40 лет происходит постепенное замедление обмена веществ, а после 60 лет ускоряется потеря мышечной массы. "Для сохранения мышц нам нужен качественный белок животного происхождения. Все эти процессы желательно учитывать. Как? Основной акцент в питании нужно делать на продуктах с высоким содержанием жизненно важных веществ - с высокой нутритивной плотностью. К ним относятся цельные животные продукты (яйца, мясо, птица, рыба, творог, сыры, субпродукты). Очень важно поступление белка: не менее одного грамма на килограмм веса, а еще лучше - полутора граммов. Это поможет предотвратить остеопороз (это прежде всего недостаток в костях белка, а не кальция) и дряхлость, связанную с потерей мышц (саркопенией)", – рассказал врач. Он также отметил, что с возрастом постепенно снижается выработка желудочного сока, ухудшается отток желчи, замедляется моторика кишечника и организм все хуже реагирует на "пустые калории" – это сладости, фастфуд и продукты на основе муки, круп, картофеля и рафинированного растительного масла. Эти продукты начинают активнее стимулировать отложение жира - набор веса - и хроническое воспаление – основу всех хронических болезней. В то же время он обратил внимание, что не стоит бояться холестерина (жирного мяса, яиц, сливочного масла): в пожилом возрасте высокий уровень холестерина в крови связан с лучшим здоровьем. Для нормального оттока желчи нужно, чтобы в каждом приеме пищи были качественные жиры. Это главный сигнал для оттока желчи, а желчь управляет нормальной моторикой кишечника и гораздо важнее, чем клетчатка, для профилактики запоров, которые часто встречаются у пожилых людей. "Если резюмировать рекомендации: нужно пить достаточное количество теплой воды, отказаться от "пустых калорий" в пользу продуктов с высокой питательной ценностью, заменить крахмалистый гарнир на овощной, в каждом приеме пищи употреблять полезные жиры и оставить три полноценных приема пищи, без перекусов. Между ужином и завтраком должна быть пищевая пауза не менее 12 часов", – заключил Мартюшев-Поклад.

https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html

https://ria.ru/20240629/ozhirenie-1956286511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество