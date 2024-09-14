Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 14.09.2024 (обновлено: 19:07 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/zayavleniya-1972734493.html
В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты
В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты - РИА Новости, 14.09.2024
В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты
В Ярославле начался прием заявлений от выпускников-медалистов, поступающих в местные вузы, на установленную по инициативе губернатора Михаила Евраева выплату в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:06
2024-09-14T19:07
ярославль
ярославская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Ярославле начался прием заявлений от выпускников-медалистов, поступающих в местные вузы, на установленную по инициативе губернатора Михаила Евраева выплату в 100 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Единовременная выплата назначается юношам и девушкам, которые окончили образовательные организации в любом регионе России с медалью "За особые успехи в учении" I степени и поступили в ярославский вуз. По данным губернатора, в 2023 году этой мерой поддержки воспользовались 352 медалиста. "Создаем все условия для того, чтобы талантливая молодежь стремилась в Ярославскую область. Здесь есть отличные возможности для получения качественного образования, построения карьеры в разных отраслях экономики и условия для комфортной, насыщенной интересными событиями жизни в одном из самых красивых регионов страны", - подчеркнул Евраев. Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря, уточняет правительство Ярославской области. Заявитель должен являться студентом государственной образовательной организации высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения.
https://ria.ru/20240619/tramvai-1954088169.html
https://realty.ria.ru/20240628/glorax-1956041203.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e41b6472a527d8157b1a9d42d95edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, россия
Ярославль, Ярославская область, Россия
В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты

В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на выплату в 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Ярославле начался прием заявлений от выпускников-медалистов, поступающих в местные вузы, на установленную по инициативе губернатора Михаила Евраева выплату в 100 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Единовременная выплата назначается юношам и девушкам, которые окончили образовательные организации в любом регионе России с медалью "За особые успехи в учении" I степени и поступили в ярославский вуз.
Семнадцать современных низкопольных трамваев поступили в Ярославль - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Семнадцать современных низкопольных трамваев поступили в Ярославль
19 июня, 19:30
По данным губернатора, в 2023 году этой мерой поддержки воспользовались 352 медалиста.
"Создаем все условия для того, чтобы талантливая молодежь стремилась в Ярославскую область. Здесь есть отличные возможности для получения качественного образования, построения карьеры в разных отраслях экономики и условия для комфортной, насыщенной интересными событиями жизни в одном из самых красивых регионов страны", - подчеркнул Евраев.
Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря, уточняет правительство Ярославской области. Заявитель должен являться студентом государственной образовательной организации высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения.
Строительство многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Glorax построит еще почти 150 тысяч "квадратов" недвижимости в Ярославле
28 июня, 10:39
 
ЯрославльЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала