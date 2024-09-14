https://ria.ru/20240914/zayavleniya-1972734493.html

В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты

В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты - РИА Новости, 14.09.2024

В Ярославле начался прием заявлений от медалистов на получение выплаты

В Ярославле начался прием заявлений от выпускников-медалистов, поступающих в местные вузы, на установленную по инициативе губернатора Михаила Евраева выплату в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:06

2024-09-14T19:06

2024-09-14T19:07

ярославль

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Ярославле начался прием заявлений от выпускников-медалистов, поступающих в местные вузы, на установленную по инициативе губернатора Михаила Евраева выплату в 100 тысяч рублей, сообщает правительство региона. Единовременная выплата назначается юношам и девушкам, которые окончили образовательные организации в любом регионе России с медалью "За особые успехи в учении" I степени и поступили в ярославский вуз. По данным губернатора, в 2023 году этой мерой поддержки воспользовались 352 медалиста. "Создаем все условия для того, чтобы талантливая молодежь стремилась в Ярославскую область. Здесь есть отличные возможности для получения качественного образования, построения карьеры в разных отраслях экономики и условия для комфортной, насыщенной интересными событиями жизни в одном из самых красивых регионов страны", - подчеркнул Евраев. Обратиться за выплатой необходимо до 1 декабря, уточняет правительство Ярославской области. Заявитель должен являться студентом государственной образовательной организации высшего образования по очной или очно-заочной форме обучения.

https://ria.ru/20240619/tramvai-1954088169.html

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ярославль, ярославская область, россия