https://ria.ru/20240914/zamministra-1972648944.html
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток" - РИА Новости, 14.09.2024
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:57
2024-09-14T07:57
2024-09-14T07:57
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934466752_0:187:2048:1339_1920x0_80_0_0_e1b9d9faa6d7aa787e7484af46b37acb.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе подразделений тыла, сообщили в Минобороны РФ. "Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск "Восток", расположенный в зоне проведения специальной военной операции. Замминистра обороны РФ проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки войск "Восток", которые оперативно обеспечивают ремонт и ввод в строй поврежденной техники, а также проводят модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя... По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск "Восток" и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию", - говорится в сообщении. Добавляется, что заместитель главы российского военного ведомства также проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, позволяющего одновременно повысить безопасность и создать уют. Здесь будут размещены механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, а также пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения (МТО). Все помещения снаружи незаметны, углублены ниже уровня земли, а внутри укреплены. Отмечается, что подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск и будут иметь единую концепцию к условиям быта военнослужащих. "В тыловых районах группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил содержание складских помещений, где ему доложили, что непрерывно выполняются задачи по всестороннему обеспечению войск. Продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме выполняют отгрузку, погрузку и хранение более сотни наименований продуктов питания для военнослужащих. В ходе проверки условий хранения провианта замминистра обороны РФ поставил задачи по модернизации системы хранения продовольствия", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240914/vertolety-1972647510.html
https://ria.ru/20240914/samolety-1972643918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934466752_0:122:2049:1658_1920x0_80_0_0_cc6e2671d20693055969727fe7fc85b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"
Замглавы МО Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе подразделений тыла, сообщили в Минобороны РФ.
"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск "Восток", расположенный в зоне проведения специальной военной операции. Замминистра обороны РФ проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки войск "Восток", которые оперативно обеспечивают ремонт и ввод в строй поврежденной техники, а также проводят модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя... По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск "Восток" и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию", - говорится в сообщении.
Добавляется, что заместитель главы российского военного ведомства также проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, позволяющего одновременно повысить безопасность и создать уют. Здесь будут размещены механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, а также пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения (МТО). Все помещения снаружи незаметны, углублены ниже уровня земли, а внутри укреплены. Отмечается, что подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск и будут иметь единую концепцию к условиям быта военнослужащих.
"В тыловых районах группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил содержание складских помещений, где ему доложили, что непрерывно выполняются задачи по всестороннему обеспечению войск. Продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме выполняют отгрузку, погрузку и хранение более сотни наименований продуктов питания для военнослужащих. В ходе проверки условий хранения провианта замминистра обороны РФ поставил задачи по модернизации системы хранения продовольствия", - также говорится в сообщении.