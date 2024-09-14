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Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток" - РИА Новости, 14.09.2024
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07:57 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/zamministra-1972648944.html
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток" - РИА Новости, 14.09.2024
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:57
2024-09-14T07:57
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе подразделений тыла, сообщили в Минобороны РФ. "Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск "Восток", расположенный в зоне проведения специальной военной операции. Замминистра обороны РФ проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки войск "Восток", которые оперативно обеспечивают ремонт и ввод в строй поврежденной техники, а также проводят модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя... По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск "Восток" и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию", - говорится в сообщении. Добавляется, что заместитель главы российского военного ведомства также проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, позволяющего одновременно повысить безопасность и создать уют. Здесь будут размещены механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, а также пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения (МТО). Все помещения снаружи незаметны, углублены ниже уровня земли, а внутри укреплены. Отмечается, что подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск и будут иметь единую концепцию к условиям быта военнослужащих. "В тыловых районах группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил содержание складских помещений, где ему доложили, что непрерывно выполняются задачи по всестороннему обеспечению войск. Продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме выполняют отгрузку, погрузку и хранение более сотни наименований продуктов питания для военнослужащих. В ходе проверки условий хранения провианта замминистра обороны РФ поставил задачи по модернизации системы хранения продовольствия", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240914/vertolety-1972647510.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Замминистра обороны оценил работу подразделений группировки "Восток"

Замглавы МО Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток"

© Фото : Минобороны РоссииАндрей Булыга
Андрей Булыга - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Минобороны России
Андрей Булыга. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга осмотрел один из районов подразделений группировки "Восток", отметил положительную динамику в работе подразделений тыла, сообщили в Минобороны РФ.
"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Булыга проинспектировал один из базовых районов подразделений группировки войск "Восток", расположенный в зоне проведения специальной военной операции. Замминистра обороны РФ проверил организацию работы специалистов ремонтного подразделения группировки войск "Восток", которые оперативно обеспечивают ремонт и ввод в строй поврежденной техники, а также проводят модернизацию некоторых образцов в соответствии с требованиями современного боя... По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ отметил положительную динамику в работе отдельных подразделений тыла по материально-техническому обеспечению личного состава группировки войск "Восток" и поставил задачи по его дальнейшему совершенствованию", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что заместитель главы российского военного ведомства также проинспектировал возведение нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, позволяющего одновременно повысить безопасность и создать уют. Здесь будут размещены механизированный хлебозавод, кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, а также пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты материально-технического обеспечения (МТО). Все помещения снаружи незаметны, углублены ниже уровня земли, а внутри укреплены. Отмечается, что подобные сооружения будут возводиться во всех группировках войск и будут иметь единую концепцию к условиям быта военнослужащих.
"В тыловых районах группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил содержание складских помещений, где ему доложили, что непрерывно выполняются задачи по всестороннему обеспечению войск. Продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме выполняют отгрузку, погрузку и хранение более сотни наименований продуктов питания для военнослужащих. В ходе проверки условий хранения провианта замминистра обороны РФ поставил задачи по модернизации системы хранения продовольствия", - также говорится в сообщении.
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