https://ria.ru/20240914/zaharova-1972728555.html

В МИД призвали переосмыслить стремление ехать в Гану, не выдающую визы

В МИД призвали переосмыслить стремление ехать в Гану, не выдающую визы - РИА Новости, 14.09.2024

В МИД призвали переосмыслить стремление ехать в Гану, не выдающую визы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила россиянам задуматься, нужно ли им ехать в те страны, которые отказывают гражданам РФ в визах по... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:08

2024-09-14T18:08

2024-09-14T18:08

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гана

москва

мария захарова

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила россиянам задуматься, нужно ли им ехать в те страны, которые отказывают гражданам РФ в визах по национальному признаку. В эфире ТВЦ журналист попросил Захарову прокомментировать информацию о том, что посольство Ганы в Москве якобы отказалось выдавать визы гражданам РФ как минимум до октября, ссылаясь на закрытые инструкции, что создало проблемы для российских туристов и турагентств, планировавших поездки в эту африканскую страну, в том числе на Новый год. "Относительно того, как же быть тем, кто хочет поехать на замечательный праздник Новый год в ту страну, которая заявила о том, что россиянам по национальному признаку не будет давать визы… А может, тогда задуматься, нужно ли ехать в эту страну на Новый год, на шопинг, вообще для развлечения, для туризма", - сказала Захарова. По ее словам, россияне могут отреагировать на подобные действия других стран, тратя деньги не там, а в другом месте. Официальный представить МИД РФ также добавила, что граждане РФ могут публично выразить свою позицию и нежелание посещать такие страны.

https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

https://ria.ru/20240823/vnzh-1967924285.html

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россия, гана, москва, мария захарова, общество