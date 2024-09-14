https://ria.ru/20240914/yaroslavl-1972667595.html

В Ярославской области реализовали 120 проектов по программе "Наши дворы"

В Ярославской области реализовали 120 проектов по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 14.09.2024

В Ярославской области реализовали 120 проектов по программе "Наши дворы"

В рамках губернаторской программы "Наши дворы" в Ярославской области в этом году реализовано 120 проектов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:31

2024-09-14T11:31

2024-09-14T11:40

ярославская область

ярославская область

ярославский район

переславль-залесский

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Наши дворы" в Ярославской области в этом году реализовано 120 проектов, сообщает правительство региона. Сообщается, что реализацию губернаторской программы "Наши дворы" обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел губернатор Михаил Евраев. Губернатор озвучил, что в лидерах по выполнению программы – Рыбинский, Даниловский, Ростовский, Первомайский и Ярославский районы. В них уже выполнили более 90% проектов. "По благоустройству дворовых территорий: на 32 объектах работы проведены, еще по 15 степень готовности – более 75%. Прошу глав муниципальных образований и профильное министерство усилить контроль за подрядчиками. Если видите, что компания не справляется и работы не идут, расторгайте контракт со всеми полагающимися взысканиями по банковской гарантии", - подчеркнул глава Ярославской области. На совещании отмечалось, что выполнение программы в части обустройства детских спортивных площадок завершили в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском, Рыбинском, Ярославском районах и городском округе Переславль-Залесский. Большинство этих объектов уже торжественно открыты. Всего, по данным областного правительства, в рамках губернаторской программы в этом году реализовано 120 проектов. Благоустроено 32 дворовые территории, установлено 28 детских и спортивных комплексов, оборудовано 7 площадок для выгула и дрессировки домашних животных. Выполнен ряд дополнительных работ на объектах прошлого года: ограждение территорий, благоустройство подходов к ним, монтаж освещения. Завершены 53 таких проекта, информирует правительство региона.

https://ria.ru/20240515/finansy-1946279949.html

ярославская область

ярославский район

переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, ярославский район, переславль-залесский, михаил евраев