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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы раздались в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:39
2024-09-14T02:39
2024-09-14T02:53
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Кроме того, телеканал "Общественное" уже третий раз за ночь сообщил о взрывах в Одессе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
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Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
ТСН: в Винницкой области прогремели взрывы