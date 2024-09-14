https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972639517.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 14.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы раздались в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:39

2024-09-14T02:39

2024-09-14T02:53

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Кроме того, телеканал "Общественное" уже третий раз за ночь сообщил о взрывах в Одессе.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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