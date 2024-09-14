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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T01:54
2024-09-14T01:54
2024-09-14T01:57
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве раздаются взрывы", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога