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В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 14.09.2024
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T01:34
2024-09-14T01:34
2024-09-14T09:59
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации.Позже стало известно о повторных взрывах в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около часа ночи в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась более четырех с половиной часов. Ночью сирены звучали также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
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В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога