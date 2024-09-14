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В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 14.09.2024 (обновлено: 09:59 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vzryvy-1972636256.html
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 14.09.2024
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T01:34
2024-09-14T09:59
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации.Позже стало известно о повторных взрывах в городе.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около часа ночи в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась более четырех с половиной часов. Ночью сирены звучали также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
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одесса, в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Позже стало известно о повторных взрывах в городе.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, около часа ночи в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась более четырех с половиной часов. Ночью сирены звучали также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссия
 
 
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