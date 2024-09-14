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Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 14.09.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:28

2024-09-14T20:28

2024-09-14T20:28

специальная военная операция на украине

одесса

россия

украина

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

украина

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одесса, россия, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире