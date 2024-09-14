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В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе - РИА Новости, 14.09.2024
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14:59 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/vystrel-1972700392.html
В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе
В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе - РИА Новости, 14.09.2024
В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе
Подросток в субботу в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:59
2024-09-14T14:59
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Подросток в субботу в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении следственного управления. Уточняется, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
В Хабаровске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в школе

В Хабаровске школьник выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Подросток в субботу в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"В субботу, 14 сентября подросток, находясь в одной из школ города Хабаровска, произвёл выстрел из сигнальный ракетницы, в результате чего пострадал его сверстник. 15-летнему школьнику причинены телесные повреждения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении следственного управления.
Уточняется, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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