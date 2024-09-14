https://ria.ru/20240914/vsu-1972694079.html

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024

Группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в Курской области, отразила пять контратак и две попытки атак, потери противника... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:27

2024-09-14T14:27

2024-09-14T14:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в Курской области, отразила пять контратак и две попытки атак, потери противника составили до 30 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжая наступательные действия нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, а также 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Также за сутки были отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конопелька, а также сорваны две попытки атак в направлении Обуховки и Борков. "В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль", - добавили в МО РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972305769.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность