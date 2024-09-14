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ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли за время боев в Курской области более 13100 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:07
2024-09-14T14:07
2024-09-14T14:15
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за время боев в Курской области более 13100 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков, 44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность, США
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области