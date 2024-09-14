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ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 14.09.2024 (обновлено: 14:15 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vsu-1972690940.html
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области
Украинские войска потеряли за время боев в Курской области более 13100 военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:07
2024-09-14T14:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за время боев в Курской области более 13100 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков, 44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность, США
ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли более 13,1 тысячи военных в Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за время боев в Курской области более 13100 военных, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков, 44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортеров, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияБезопасностьСША
 
 
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