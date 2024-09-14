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На Украине выразили уверенность, что военных ВСУ выгонят из Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/vsu-1972681885.html
На Украине выразили уверенность, что военных ВСУ выгонят из Курской области
На Украине выразили уверенность, что военных ВСУ выгонят из Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
На Украине выразили уверенность, что военных ВСУ выгонят из Курской области
Жители Сумской области уверены, что российская армия выгонит ВСУ из Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная из приграничья Курской области... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:00
2024-09-14T13:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Жители Сумской области уверены, что российская армия выгонит ВСУ из Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная из приграничья Курской области женщина. Ее сестра долгие годы живет в Сумской области. Как она рассказала в телефонном разговоре, местные уверены, что ВС РФ оттеснят ВСУ обратно. "И (сестра, проживающая в Сумах - ред.) сказала, что в Сумах народ ожидает. Народ там ждет, что всё равно (ВС РФ - ред.) выгонят назад (ВСУ - ред.). Народ уверен, что не задержатся (ВСУ - ред.) всё равно, не удержатся. ВСУ в Курской области не останутся. Выгонят", - сказала женщина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
На Украине выразили уверенность, что военных ВСУ выгонят из Курской области

Эвакуированная: жители Сумщины уверены, что ВСУ не закрепятся в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Жители Сумской области уверены, что российская армия выгонит ВСУ из Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная из приграничья Курской области женщина.
Ее сестра долгие годы живет в Сумской области. Как она рассказала в телефонном разговоре, местные уверены, что ВС РФ оттеснят ВСУ обратно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
"И (сестра, проживающая в Сумах - ред.) сказала, что в Сумах народ ожидает. Народ там ждет, что всё равно (ВС РФ - ред.) выгонят назад (ВСУ - ред.). Народ уверен, что не задержатся (ВСУ - ред.) всё равно, не удержатся. ВСУ в Курской области не останутся. Выгонят", - сказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жительница Курской области: ВСУ изнасиловали и убили женщину, узнав, что ее сын военный - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Курской области рассказали, как ВСУ зверски изнасиловали и убили женщину
Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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