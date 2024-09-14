https://ria.ru/20240914/vojska-1972695032.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 14.09.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в 13.33 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:31

2024-09-14T14:31

2024-09-14T14:31

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска в 13.33 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.33 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия