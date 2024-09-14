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В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024
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12:42 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/voditel-1972680003.html
В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек
В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024
В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек
Пьяный водитель, который насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороги в Чувашии, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:42
2024-09-14T12:42
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пьяный водитель, который насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороги в Чувашии, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 13 сентября около 19.30 мск водитель автомобиля "Хендай Акцент", находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, при движении по автодороге "Аниш - Хормалы - Новые Высли" совершил наезд на двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. От полученных травм обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее МВД региона сообщило, что, по предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек

В Чувашии задержали пьяного водителя, сбившего насмерть двух девочек на обочине

© Фото : МВД по Чувашской Республике/TelegramМесто происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии
Место происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике/Telegram
Место происшествия, где пьяный водитель сбил двух девочек на обочине дороги в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пьяный водитель, который насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороги в Чувашии, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 13 сентября около 19.30 мск водитель автомобиля "Хендай Акцент", находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, при движении по автодороге "Аниш - Хормалы - Новые Высли" совершил наезд на двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. От полученных травм обе потерпевшие скончались на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«
"Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее МВД региона сообщило, что, по предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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