https://ria.ru/20240914/voditel-1972680003.html

В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек

В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек - РИА Новости, 14.09.2024

В Чувашии задержали водителя, сбившего насмерть двух девочек

Пьяный водитель, который насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороги в Чувашии, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:42

2024-09-14T12:42

2024-09-14T12:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Пьяный водитель, который насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороги в Чувашии, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 13 сентября около 19.30 мск водитель автомобиля "Хендай Акцент", находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, при движении по автодороге "Аниш - Хормалы - Новые Высли" совершил наезд на двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. От полученных травм обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). "Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее МВД региона сообщило, что, по предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966185505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)