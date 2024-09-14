США испугались влияния RT на мировое общественное мнение, считает эксперт
Эксперт: США испугались влияния RT и "России сегодня" на общественное мнение
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Российские СМИ смогли сделать прорыв в методах подачи информации и имеют широкие возможности влияния на мировое общественное мнение, что пугает США, которые пытаются препятствовать этому, вводя необоснованные санкции, заявил РИА Новости профессор в области СМИ Алжирского университета Хаким Бугарар.
"Вся статистика и опросы общественного мнения подтверждают, что СМИ России занимают передовые позиции с точки зрения массовости аудитории, просмотров и влияния на мировое общественное мнение, а это очень беспокоит США. Российские журналисты совершили прорыв с точки зрения содержания, качества, человеческих ресурсов и открыли двери для разнообразных мнений, что показало мировому общественному мнению другой угол зрения на происходящие события и раскрыло их подоплеку", - сказал Бугарар.
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По словам алжирского профессора, США давно известны своим двуличием и подрывом гуманитарных и демократических ценностей, которые, по их собственному утверждению, Штаты якобы защищают. Но они считают врагами всех, кто не находится на их орбите - Вашингтон не признает наличие сильных средств массовой информации, противоречащих его позиции, и американцев особенно беспокоят российские СМИ, имеющие огромный охват аудитории, которого они достигают, несмотря на все попытки мешать их вещанию.
"Кампанию против RT можно также связать с арестом основателя Telegram (Павла Дурова - ред.) во Франции, а из этого проистекает вывод: Запад не приемлет ничего, что приходит извне, потому что это разоблачает его. Все эти факты вызывают у Америки страх, отсюда и поиск предлогов и аргументов, чтобы посеять ненависть к России и ее СМИ", - добавил Бугарар.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
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