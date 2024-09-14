https://ria.ru/20240914/vino-1972763163.html
Winepark Fest в Крыму посетили более 2,5 тысячи гостей
Winepark Fest в Крыму посетили более 2,5 тысячи гостей - РИА Новости, 14.09.2024
Winepark Fest в Крыму посетили более 2,5 тысячи гостей
Более 2,5 тысячи гостей посетили Winepark Fest - фестиваль в центре винного туризма в Крыму, сообщила журналистам руководитель центра Евгения Константинова. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T23:31
2024-09-14T23:31
2024-09-14T23:31
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ПОНИЗОВКА (Крым), 14 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи гостей посетили Winepark Fest - фестиваль в центре винного туризма в Крыму, сообщила журналистам руководитель центра Евгения Константинова. В субботу на территории центра состоялся ставший ежегодным Winepark Fest - фестиваль, который объединяет виноделие, гастрономию и искусство. На площадке фестиваля собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры. Здесь работают виноделы, проводятся дегустации, экскурсии по винодельческому производству с высотной башней и парку, на сцене проводятся выступления артистов. "Что касается этого фестиваля, то сегодня мы приняли более 2,5 тысяч гостей", - сказала Константинова. Центр энотуризма регулярно проводит на своей площадке мероприятия и фестивали, рассказала руководитель. В ноябре и мае в центре винного туризма проводятся дни российского виноделия для популяризации винной культуры. Сюда приглашаются виноделы из всего Южного федерального округа для того, чтобы рассказать о своем производстве и представить свою продукцию. На виноградниках в парковой зоне в этом году планируется собрать порядка 40 тонн винограда, уже производится вино урожая 2024 года. Выращиваемые сорта - каберне совиньон, мурведр и сира, планируется к высадке на севастопольском терруаре Кокур. По словам Константиновой, Winepark сочетает в себе туризм и передовые технологии виноделия. "Мы не можем назвать себя гигантами – 150 тысяч бутылок – относительно небольшие объемы, но при этом линейки вин будут многообразны. В этом году мы закладываем линейку игристых вин, получили лицензию для производства игристых вин по классике. Мы делаем акцент на автохтонных сортах винограда – крымских сортах, но при этом мы как центр энотуризма стараемся объединить лучшие энотуристические инициативы на своей площадке. Винный парк – это туризм, производство и технологии", - сказала она. Ранее Константинова сообщила, что за время с момента открытия центра Winepark его смогли посетить более 200 тысяч туристов. Winepark — первый в России винный парк, центр винного туризма, открывшийся для посетителей осенью 2021 года. Располагается на территории Mriya Resort & Spa в Понизовке, в 29 км от Ялты. Проект направлен на развитие винодельческой культуры в России и повышение интереса к отечественному вину и энотуризму в целом. Площадь парка — 30 гектаров, в том числе виноградники около 8 гектаров и гравитационная винодельня с башней высотой 54 метра. Винодельня парка также имеет посадочные площади в севастопольском терруаре в селе Родное.
https://ria.ru/20240914/kardiolog-1972641010.html
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россия, ялта, mriya resort & spa, общество
Россия, Ялта, Mriya Resort & Spa, Общество
Winepark Fest в Крыму посетили более 2,5 тысячи гостей
В Крыму 2,5 тысячи гостей посетили Winepark Fest в центре винного туризма
ПОНИЗОВКА (Крым), 14 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи гостей посетили Winepark Fest - фестиваль в центре винного туризма в Крыму, сообщила журналистам руководитель центра Евгения Константинова.
В субботу на территории центра состоялся ставший ежегодным Winepark Fest - фестиваль, который объединяет виноделие, гастрономию и искусство. На площадке фестиваля собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в атмосферу винодельческой культуры. Здесь работают виноделы, проводятся дегустации, экскурсии по винодельческому производству с высотной башней и парку, на сцене проводятся выступления артистов.
"Что касается этого фестиваля, то сегодня мы приняли более 2,5 тысяч гостей", - сказала Константинова.
Центр энотуризма регулярно проводит на своей площадке мероприятия и фестивали, рассказала руководитель. В ноябре и мае в центре винного туризма проводятся дни российского виноделия для популяризации винной культуры. Сюда приглашаются виноделы из всего Южного федерального округа для того, чтобы рассказать о своем производстве и представить свою продукцию.
На виноградниках в парковой зоне в этом году планируется собрать порядка 40 тонн винограда, уже производится вино урожая 2024 года. Выращиваемые сорта - каберне совиньон, мурведр и сира, планируется к высадке на севастопольском терруаре Кокур. По словам Константиновой, Winepark сочетает в себе туризм и передовые технологии виноделия.
"Мы не можем назвать себя гигантами – 150 тысяч бутылок – относительно небольшие объемы, но при этом линейки вин будут многообразны. В этом году мы закладываем линейку игристых вин, получили лицензию для производства игристых вин по классике. Мы делаем акцент на автохтонных сортах винограда – крымских сортах, но при этом мы как центр энотуризма стараемся объединить лучшие энотуристические инициативы на своей площадке. Винный парк – это туризм, производство и технологии", - сказала она.
Ранее Константинова сообщила, что за время с момента открытия центра Winepark его смогли посетить более 200 тысяч туристов.
Winepark — первый в России
винный парк, центр винного туризма, открывшийся для посетителей осенью 2021 года. Располагается на территории Mriya Resort & Spa
в Понизовке, в 29 км от Ялты
. Проект направлен на развитие винодельческой культуры в России и повышение интереса к отечественному вину и энотуризму в целом. Площадь парка — 30 гектаров, в том числе виноградники около 8 гектаров и гравитационная винодельня с башней высотой 54 метра. Винодельня парка также имеет посадочные площади в севастопольском терруаре в селе Родное.