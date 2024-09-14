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В ФМБА оценили эффективность вакцины от коронавируса "Конвасэл" - РИА Новости, 14.09.2024
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03:28 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/vaktsina-1972641874.html
В ФМБА оценили эффективность вакцины от коронавируса "Конвасэл"
В ФМБА оценили эффективность вакцины от коронавируса "Конвасэл" - РИА Новости, 14.09.2024
В ФМБА оценили эффективность вакцины от коронавируса "Конвасэл"
Вакцина от коронавируса "Конвасэл" остается эффективной на фоне распространения новых штаммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T03:28
2024-09-14T03:28
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Конвасэл" остается эффективной на фоне распространения новых штаммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Роспотребнадзор ранее сообщил, что фиксирует в России резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет - в последние две-три недели удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза. "Вакцина "Конвасэл" остается эффективной на фоне распространения новых вариантов коронавируса, поскольку белок-антиген вакцины – это высококонсервативный нуклеокапсидный (N) белок вируса SARS-CoV-2. Подавляющее большинство иммунных эпитопов практически не затрагиваются малочисленными мутациями в белке N в новых вариантах коронавируса", - говорится в сообщении. По этой причине уровень эффективности вакцины "Конвасэл" от новых вариантов коронавируса такой же, как и для первоначального уханьского варианта, уточнили в пресс-службе. На текущий момент вакцина поставляется в 43 региона России, отметили в ФМБА.
https://ria.ru/20240913/koronavirus-1972481801.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), распространение коронавируса, здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
В ФМБА оценили эффективность вакцины от коронавируса "Конвасэл"

ФМБА: вакцина "Конвасэл" остается эффективной на фоне новых штаммов коронавируса

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Конвасэл" остается эффективной на фоне распространения новых штаммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что фиксирует в России резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет - в последние две-три недели удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза.
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"Вакцина "Конвасэл" остается эффективной на фоне распространения новых вариантов коронавируса, поскольку белок-антиген вакцины – это высококонсервативный нуклеокапсидный (N) белок вируса SARS-CoV-2. Подавляющее большинство иммунных эпитопов практически не затрагиваются малочисленными мутациями в белке N в новых вариантах коронавируса", - говорится в сообщении.
По этой причине уровень эффективности вакцины "Конвасэл" от новых вариантов коронавируса такой же, как и для первоначального уханьского варианта, уточнили в пресс-службе.
На текущий момент вакцина поставляется в 43 региона России, отметили в ФМБА.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Распространение коронавирусаЗдоровье - Общество
 
 
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