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Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику - РИА Новости, 14.09.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:14 14.09.2024
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Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику
Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику - РИА Новости, 14.09.2024
Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику
Предприятия, работающие на территории Татарстана, теперь могут бесплатно утилизировать старую электронику, сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:14
2024-09-14T14:14
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Предприятия, работающие на территории Татарстана, теперь могут бесплатно утилизировать старую электронику, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природных ресурсов.На территории региона продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы "Школа утилизации: электроника". Проект направлен на решение одной из ключевых задач национального проекта "Экология" - внедрения принципов циркулярной экономики при организации раздельного накопления, сбора и утилизации отходов.В программе могут участвовать органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения, а также коммерческие компании на льготных условиях.Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования не позднее чем за 2 недели до даты проведения акции на территории муниципального образования. На указанную при регистрации электронную почту будет направлено подтверждение регистрации, шаблон заявки на выполнение работ и запрос на предоставление реквизитов организации.На утилизацию можно сдать: компьютерную и офисную технику, бытовую технику, электроинструменты, научную и медицинскую технику, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, отдельно собранные картриджи печатающей техники, холодильники, кондиционеры.Оборудование со знаком радиации, люминесцентные лампы, батарейки не принимаются.График проведения акции по сбору отработавшей техники в городах и районах республики доступен на сайте.
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общество, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)

Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику

© Фото : Минэкологии Татарстана/TelegramФедеральная экологическая благотворительная программа "Школа утилизации: электроника" в Татарстане
Федеральная экологическая благотворительная программа Школа утилизации: электроника в Татарстане - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Минэкологии Татарстана/Telegram
Федеральная экологическая благотворительная программа "Школа утилизации: электроника" в Татарстане
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Предприятия, работающие на территории Татарстана, теперь могут бесплатно утилизировать старую электронику, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природных ресурсов.
На территории региона продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы "Школа утилизации: электроника". Проект направлен на решение одной из ключевых задач национального проекта "Экология" - внедрения принципов циркулярной экономики при организации раздельного накопления, сбора и утилизации отходов.
В программе могут участвовать органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения, а также коммерческие компании на льготных условиях.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования не позднее чем за 2 недели до даты проведения акции на территории муниципального образования. На указанную при регистрации электронную почту будет направлено подтверждение регистрации, шаблон заявки на выполнение работ и запрос на предоставление реквизитов организации.
На утилизацию можно сдать: компьютерную и офисную технику, бытовую технику, электроинструменты, научную и медицинскую технику, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, отдельно собранные картриджи печатающей техники, холодильники, кондиционеры.
Оборудование со знаком радиации, люминесцентные лампы, батарейки не принимаются.
График проведения акции по сбору отработавшей техники в городах и районах республики доступен на сайте.
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