https://ria.ru/20240914/utilizatsiya-1972692224.html

Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику

Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику - РИА Новости, 14.09.2024

Предприятия Татарстана смогут бесплатно утилизировать старую электронику

Предприятия, работающие на территории Татарстана, теперь могут бесплатно утилизировать старую электронику, сообщает пресс-служба регионального министерства... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:14

2024-09-14T14:14

2024-09-14T14:14

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972691378_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_f903913155144b2053b4612a0880ff70.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Предприятия, работающие на территории Татарстана, теперь могут бесплатно утилизировать старую электронику, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природных ресурсов.На территории региона продолжается реализация федеральной экологической благотворительной программы "Школа утилизации: электроника". Проект направлен на решение одной из ключевых задач национального проекта "Экология" - внедрения принципов циркулярной экономики при организации раздельного накопления, сбора и утилизации отходов.В программе могут участвовать органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения, а также коммерческие компании на льготных условиях.Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования не позднее чем за 2 недели до даты проведения акции на территории муниципального образования. На указанную при регистрации электронную почту будет направлено подтверждение регистрации, шаблон заявки на выполнение работ и запрос на предоставление реквизитов организации.На утилизацию можно сдать: компьютерную и офисную технику, бытовую технику, электроинструменты, научную и медицинскую технику, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, отдельно собранные картриджи печатающей техники, холодильники, кондиционеры.Оборудование со знаком радиации, люминесцентные лампы, батарейки не принимаются.График проведения акции по сбору отработавшей техники в городах и районах республики доступен на сайте.

https://ria.ru/20240829/otkhody-1969328702.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика татарстан (татарстан)